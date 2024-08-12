За минувшие сутки более 120 боев, самая горячая ситуация на четырех направлениях, - Генштаб

Агрессор совершил 4673 обстрела, в том числе 129 - с применением реактивных систем залпового огня. Враг также нанес 65 авиаударов и пять ракетных ударов по украинским позициям и населенным пунктам, использовав 18 ракет.

Авиаудары были нанесены в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Однако украинские войска продолжают эффективно противостоять агрессии.

За минувшие сутки украинская авиация и ракетные войска нанесли девять ударов по вражеским целям, поразили два пункта управления, три артиллерийские системы, склад боеприпасов и три важных объекта оккупантов.

Ситуация на фронте

Наибольшее количество столкновений произошло на Купянском, Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, на Купянском - десять атак, на Лиманском - 21 штурмовое действие врага. Силы обороны Украины успешно отражали штурмовые действия возле ключевых населенных пунктов на этих направлениях.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие на границе с Черниговской и Сумской областями, активно применяя авиацию и осуществляя обстрелы приграничных населенных пунктов.

Украинские военные продолжают истощать наступательный потенциал врага, нанося ему значительные потери вдоль всей линии фронта и в тылу.