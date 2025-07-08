За минувшие сутки более 180 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов вблизи Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, противник трижды атаковал позиции Сил обороны.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дилиевки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровском направлении Силы обороны остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)