За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1140 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб

Обстановка на фронте и российские воздушные атаки

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины имели успех в Торецке и возле Покровска.

Ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове вражеский дрон попал по многоэтажному дому в Салтовском районе. Зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

В Сумах российский беспилотник попал в складское помещение. На месте прилета возник пожар, погиб человек.

Кроме того, накануне вечером террористы ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Зафиксированы масштабные разрушения в пятиэтажном отеле, есть погибшие и раненые.

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