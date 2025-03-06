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За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1140 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб

Фото:
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 5 на 6 марта, российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 881 800 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 10 261 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 311 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 24 108 (+21) ед;
  • РСЗО - 1306 ед;
  • средства ПВО - 1096 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 929 (+80) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 606 (+94) ед;
  • специальной техники - 3769 ед.

Обстановка на фронте и российские воздушные атаки

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины имели успех в Торецке и возле Покровска.

Ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове вражеский дрон попал по многоэтажному дому в Салтовском районе. Зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

В Сумах российский беспилотник попал в складское помещение. На месте прилета возник пожар, погиб человек.

Кроме того, накануне вечером террористы ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Зафиксированы масштабные разрушения в пятиэтажном отеле, есть погибшие и раненые.

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Война в Украине