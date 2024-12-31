За минувшие сутки 168 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 168 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении отбиты две атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении Силы обороны отбили 16 атак вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза неподалеку населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.
На Северском направлении россияне один раз штурмовали в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении враг 12 раз атаковал в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении отражено 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч и не только.
На Кураховском направлении россияне 21 раз атаковали в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.
На Времовском направлении россияне совершили 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
В Курской области украинские защитники отбили 17 атак.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 789 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1610 оккупантов, а также уничтожили:
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