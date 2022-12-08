За прошедшие сутки россияне выпустили по Сумской области 11 мин

За среду 7 декабря россияне выпустили по территории Сумской области 11 снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пуликацию главы Сумской ОВД Дмитрия Живицкого.
"Около 14:30 российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину. 11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел. Остальная часть дня была без обстрелов", - написал он.
Напомним, 5 декабря кафиры обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрела пострадал один человек.
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