Издание отмечает, что военная хунта Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной за поддержку повстанцев в западноафриканском государстве, которые разгромили поддерживаемых Кремлем боевиков группировки наемников "Вагнера".

Издание сослалось на документы Агентства национальной безопасности США, согласно которым украинские разведчики планировали атаковать боевиков ЧВК "Вагнера" во время их зарубежных миссий.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что украинские разведчики предоставили повстанцам "разведданные - и не только разведданные - для проведения успешной военной операции".

Также сообщается, что в течение последнего года украинские спецназовцы также участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане.

Юсов добавил, что "вы увидите больше такого в будущем".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом было "недальновидным и поспешным". Там назвали этот шаг "достойным сожаления" и заявили, что Мали пошла на это "без проведения тщательного изучения фактов и обстоятельств ... и без предоставления каких-либо доказательств причастности Украины".