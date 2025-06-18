Прошлое ворвется ураганом в жизнь этих знаков Зодиака: кто встретит своего бывшего

Телец

Уже очень скоро в вашу жизнь попытается вернуться человек, с которым вы давно попрощались. В этом нет ничего плохого, ведь прошлое не всегда стучится в дверь только для того, чтобы принести проблемы. Просто взвесьте все "за" и "против", решение принимать только вам. Если вы готовы снова нырнуть в отношения, которые приносили вам счастье - почему нет?

Водолей

Вселенная часто с нами шутит, и когда вы думаете, что уже сожгли все мосты, она возвращает кого-то из прошлого. Возможно, это шанс проработать все обиды и научиться говорить "нет". Но может быть так, что встреча с бывшим подарит вам ценный и очень особенный инсайт, которого вам так не хватало. Ничего не бойтесь и помните: ваше счастье в ваших руках.

Дева

Призраки прошлого приходят внезапно и могут мгновенно вернуть вас в воспоминания - приятные или не очень. Но не следует бежать от встречи с тем, от чего невозможно убежать. Не тратьте свое время и посмотрите своим страхам в глаза. Результат вас невероятно удивит, ведь Вселенная готовит для вас щедрое вознаграждение.

Овен

У каждого есть история, которая словно сон, который трудно забыть. Старые эмоции могут накрыть с новой силой, будьте к этому готовы. И если бывший партнер появится в вашей новой реальности - подумайте, почему это произошло именно сейчас. Возможно, Вселенная дает вам шанс наконец-то что-то понять или попрощаться с иллюзиями.