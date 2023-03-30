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Прошлая весна сменила ход войны. Готовим следующие шаги для приближения победы, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Четверг 30 марта 2023 22:06
Прошлая весна сменила ход войны. Готовим следующие шаги для приближения победы, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина с начала полномасштабного русского прошла долгий путь. Однако и стране, и ее жителям удалось выдержать все испытания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Украина прошла самые страшные дни того февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия по этим словам. Мы прошли прошлую весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны... Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", - сказал он.

По его словам, Украина уже начала подготовку к предстоящей победе. На территории страны не останется ни одного российского следа, а все виновные в ужасающих преступлениях будут наказаны.

"Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим. Готовим новости по этому поводу", - подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. И наша страна обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира.

Также глава государства отметил, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

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