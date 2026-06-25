Минцифры готовит "революционный перезапуск" рынка лотерей: проект вынесут на Кабмин в августе

Министерство цифровой трансформации планирует в середине августа вынести на рассмотрение Кабинета министров пакет законопроектов по реформированию игорного бизнеса и лотерей.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила пресс-служба Минцифры.

Сейчас законопроект о лотереях находится на согласовании в Государственной регуляторной службе. После выхода из Кабмина документ должен пройти регистрацию в Верховной Раде и согласование в профильном - налоговом - комитете.

"Мы называем это перезапуском, потому что до этого 12 лет они просто работали как хотели. Реальный перезапуск рынка и его открытие для международных компаний - после законодательной смены", – заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Ключевой новацией реформы должно стать введение аукционных продаж лицензий. По словам Деникеевой, это позволит открыть рынок для новых инвесторов и устранить существующий в настоящее время дисбаланс.

Сейчас операторы лотерей не ограничены ни в количестве точек распространения, ни в рекламе. Но платят за лицензию меньше, чем любое онлайн-казино.

По словам заместителя министра цифровой трансформации, отдельным препятствием для реформы остается сильное отраслевое лобби. Оно может повлиять на ход реформы, и это давление испытывают последний год.

12 лет работы без госнадзора

Напомним, лотерейный рынок более 12 лет фактически работал без государственного надзора и лицензионных платежей. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия утвержденных лицензионных условий, которые должен предусматривать еще Закон "О государственных лотереях" 2012 года.