ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минцифры анонсировали "Дію" для юридических лиц: как это будет работать

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 февраля 2023 10:03
В Минцифры анонсировали "Дію" для юридических лиц: как это будет работать Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации работают над запуском услуг "Дія" для юридических лиц. Это должно стать "определенной технологической революцией".

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр Михаил Федоров.

"Вы сможете авторизироваться в "Дія" и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц", - сказал чиновник.

По его мнению, новые сервисы в "Дія" откроют необъятные возможности для бизнеса. Кроме того, как уточнил Федоров, как и ФОП юрлица смогут использовать "Дію" для взаимодействия с налоговыми органами.

"Цель - максимально убрать государство из жизни людей и из жизни бизнеса", - добавил он.

Кроме того, по словам Федорова, в этом году Минцифра планирует закончить отцифровывать все самые популярные сервисы в Украине - 120-130 услуг, что составляет 90% всех обращений граждан к государству.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 2023 будет новой эрой развития "Дія".

Также мы писали о том, что для ФОПов в "Дія" запустили новую услугу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Дия Сити Министерство цифровой трансформации
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне