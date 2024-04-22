В Минторговли США говорят, что чип Huawei не так уж хорош, а значит, санкции работают

"Мне это говорит о том, что экспортный контроль работает, потому что этот чип далеко не так хорош, ... он на годы отстает от того, что мы имеем в Соединенных Штатах. У нас самые сложные полупроводники в мире. Китай этого не делает" – сказала Раймондо.

Вашингтон много лет пытался лишить Пекин передовых полупроводниковых микросхем и инструментов, необходимых для их изготовления из-за опасений, что они будут использованы для укрепления военного потенциала Китая.

Huawei была добавлена в список санкций в 2019 году из-за опасений, что она может шпионить за американцами. Это должно было заставить американских поставщиков компании искать лицензии, которые трудно получить.

Но ее поставщики, включая Intel, получили лицензии на миллиарды долларов, чтобы продолжать торговать с китайской компанией. Презентация Huawei в этом месяце своего первого ноутбука с поддержкой искусственного интеллекта на базе чипа Intel вызвала возмущение среди поклонников жесткой линии по отношению к Китаю.

Когда Раймондо спросили, достаточно ли она жестка по отношению к крупному бизнесу, министр ответила: "Я требую от компаний ответственности так же, как и любой другой. Когда я говорю им, что они не могут продавать свои полупроводники Китаю, им это не нравится, но я это делаю".

Санкции против Huawei