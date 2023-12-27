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В Минстратегпроме рассказали о сроках строительства завода Bayraktar

Архивное фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

Завод турецкой компании Baykar начал активно строиться в Украине. Его должны сдать в течение полутора лет.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это одна из историй, когда по каким-то непонятным причинам этот завод не строился", - говорится в заявлении.

По словам министра, сейчас он строится и очень активно. 

"Заявленный срок на осень был полтора года. Когда мы говорим о прибыли, я уверен, что она должна быть, она будет", - добавил Камышин.

Завод Bayraktar

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Компания Baykar уже получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказал, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

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