В Минстратегпроме рассказали о сроках строительства завода Bayraktar

"Это одна из историй, когда по каким-то непонятным причинам этот завод не строился", - говорится в заявлении.

По словам министра, сейчас он строится и очень активно.

"Заявленный срок на осень был полтора года. Когда мы говорим о прибыли, я уверен, что она должна быть, она будет", - добавил Камышин.

Завод Bayraktar

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Компания Baykar уже получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказал, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.