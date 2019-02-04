Мінспорту не давало коментарів росЗМі про участь України в Універсіаді

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/Krasnoyarsk2019)

Ігор Гоцул не спілкувався з російським інформаційним агентством ТАСС

Перший заступник Міністра молоді та спорту Ігор Гоцул не надавав коментарів російським засобам масової інформації щодо участі збірної України в зимовій Універсіаді 2019 року у Красноярську (РФ). Про це повідомляє прес-служба організації.

Раніше 4 лютого 2019 року в низці ЗМІ з посиланням на російське інформаційне агентство ТАСС з’явилась інформація із цитатою Ігоря Гоцула, в якій він заявив про неучасть українців на Універсіаді в Росії.

Зазначається, що Мінспорту України не надає коментарі та не відповідає на інформаційні запити російських ЗМІ з 2014 року

Окрім того, що рішення щодо участі збірної України у зимовій Універсіаді-2019 у Красноярську знаходиться у межах компетенції Міністерства освіти та науки, а точніше - у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

Універсіада-2019 в Красноярську пройде з 2 по 12 березня.

Нагадаємо, в березні 2018 міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, що забороняє українським спортсменам брати участь в турнірах, які проходять в Росії.

Згідно з новою постановою, підписаною 11 квітня, указ міністра втратив чинність. Однак замість цього міністерство спорту і молоді України заборонило фінансувати проведення тренувальних зборів та участь спортсменів в турнірах, що проводяться в Росії.

Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів, що Україна скасувала заборону на участь українських спортсменів у змаганнях на території Росії після переговорів з МОК.