В Минсоцполитики сделали заявление о выплатах переселенцам с 1 марта

Как отметили в пресс-службе, решением правительства выплаты продлили для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями денег, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям

Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений. Размер составляет 2 000 гривен - для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, пояснили в Минсоцполитики.

"Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы", - говорится в сообщении.

Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Вместе с тем для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид компенсации - субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи.

Кто имеет право на выплаты

Сейчас в Украине около 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили компенсацию на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен. Однако с 1 марта 2024 года условия изменились, а требования были ужесточены. В результате количество тех, кто получает выплаты, сократились более чем вдвое до 1,2 млн человек.

Затем Кабинет министров принял решение о продлении выплат на проживание для части внутренне переселенных лиц.

Без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:

Лицам пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),

Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Другим претендентам для продолжения выплат нужно подать заявление.