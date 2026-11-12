В Минсоцполитики рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы

В министерстве объясняют, что украинцы по возвращении не обязательно будут поселяться там, где жили до выезда. На выбор будут влиять ситуация с безопасностью, наличие жилья, возможности трудоустройства, доступ к социальным услугам и семейные обстоятельства.

Поэтому общинам нужно заранее понимать, хватит ли у них социального и доступного арендного жилья, рабочих мест, образовательных и социальных услуг и необходимой инфраструктуры. Эти потребности предлагают учитывать еще при планировании обновления территорий.

Как будут использовать результаты оценивания

В Минсоцполитики работают над гармонизацией методологий, определяющих потребности общин, и формированием соответствующих наборов данных.

На их основании планируют развивать цифровые инструменты, в частности, социальный паспорт общины. Он должен стать одним из инструментов принятия решений в сфере социальной политики и планирования инвестиций.

Как будут информировать украинцев за границей

В ходе встречи с представителями МОМ также обсудили, как международная организация может приобщиться к консультированию украинцев, рассматривающих возможность возвращения.

В частности, ее экспертизу, информационные ресурсы и инфраструктуру могут привлечь для дополнения государственных инициатив - сети центров единства и платформы "Домой".

По словам Улютина, система консультирования должна работать по общим стандартам, предусматривать понятный механизм перенаправления людей в нужные услуги и координировать работу государственных учреждений и международных партнеров.

При этом решение о возвращении должно оставаться добровольным, а информация об условиях жизни в Украине - быть достоверной и реалистичной.