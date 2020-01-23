У Мінсоцполітики розробили новий закон щодо пенсійного забезпечення

Замголови Міністерства соціальної політики Наталія Ненюченко заявила, що відомство напрацьовує новий законопроект щодо пенсійного забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, у міністерстві розглядається перегляд стимулів для сплати ЄСВ, створення умов підвищення і виведення з тіні доходів, триває робота над запровадженням обов’язкової професійної накопичувальної системи та удосконаленням накопичувальної системи пенсійного забезпечення з метою стимулювання до добровільних накопичень молодого населення.

"Ненюченко повідомила, що Міністерство розробило відповідний законопроект, оскільки заборгованість перед Пенсійним фондом по відшкодуванню пільгових пенсій склала 14 млрд гривень", - зазначається у повідомленні.

Крім того, замміністра заявила про розширення функціоналу Порталу електронних послуг Пенсійного фонду. Зокрема, йдеться про "Особистий кабінет застрахованої особи" та про мобільний додаток.

"Для людей, які будуть виходити на пенсію, це буде мобільний додаток, який дасть можливість людині перевірити, яка у неї в майбутньому може бути пенсія, може вона на щось розраховувати", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.

Як писало РБК-Україна раніше, ПФУ оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій станом на 1 січня 2020 року. Так, 1 січня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 грн.