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Пенсії отримують 27% населення при 25% найманих працівників, - Мінсоцполітики

Новини » Політика     23.01.2020 - 10:54
Пенсії отримують 27% населення при 25% найманих працівників, - Мінсоцполітики
Фото: Наталя Ненюченко (hvylya.net)

Видатки пенсійного забезпечення у 2020 році складуть 9,8% ВВП

Заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко заявила, що пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, замміністра підкреслила, що солідарна пенсійна система функціонує у складних демографічних умовах.

"Наша солідарна система функціонує в складних демографічних умовах. Оскільки пенсії отримує 27% населення України при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі. Відповідно видатки пенсійного забезпечення склали у 2019 році 11% ВВП. У 2020 році передбачається, що це складе 9,8% ВВП", - сказала урядовець.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій станом на 1 січня 2020 року. Так, 1 січня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 грн.

Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Зазначалося, що середня зарплата склала 9 476 грн 84 копійки.

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