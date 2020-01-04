У Мінсоцполітики розповіли про субсидію боржникам за комуналку

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидія боржникам не призначається, але можуть бути виключення

Житлова субсидія не призначається у разі простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на суму 1400 грн. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається в повідомленні, житлова субсидія у випадку наявної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Водночас положенням Кабміну №848 передбачено, що за наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на підставі рішення комісії місцевої влади з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

"Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики також нагадали, що облік заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій-надавачів житлово-комунальних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2019 року склала 60,1 млрд грн, що на 8,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (52,1 млрд грн).

Нагадаємо, державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.