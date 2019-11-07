У Мінсоцполітики розповіли, як проводиться перевірка для надання субсидій

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів, як проводиться перевірка для надання субсидій. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Музиченко повідомив, що для перевірки особа подає два документа.

"Таке страшне слово, яким всіх лякають - верифікація. Можемо назвати іншим - це перевірка. Перевірка здійснювалась і 10 років тому, і 5 років тому, і сьогодні здійснюється. Перед тим, як визначити право на отримання субсидії, я хотів би нагадати, що людина подає два документи: заяву і декларацію", - заявив він.

Заступник міністра зазначив, що іншу інформацію збирає орган соціального захисту населення.

"Що він робить? Він робить перевірку розміру доходів, переліку житлово-комунальних послуг, тарифів, складу домогосподарства. Вже сьогодні, як і раніше, проводиться перевірка інформації для визначення права на отримання субсидії", - підкреслив Музиченко.

За його словами, жодних нових правил не вводиться.

"Але ця перевірка в даний час здійснюється по тим параметрам і характеристикам, які передбачені відповідною постановою Кабміну. Якщо ми визначаємо субсидію на підставі доходів, то відповідно перевіряються доходи. Інформація про додаткові перевірки не відповідає дійсності", - резюмував заступник міністра соціальної політики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2020 рік скоротив суму витрат на виплату пільг та житлових субсидій. Сума склала 48 млрд гривень, що на 7 млрд гривень менше, ніж у 2019 році.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року отримували 2335,8 тис. домогосподарств.