У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери отримають 1000 гривень надбавки

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що пенсіонери отримають надбавку до пенсії одразу після прийняття змін в державному бюджеті. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона уточнила, що йдеться про 1000 гривень, яку держава обіцяла виплатити пенсіонерам із пенсіями, які є нижчими 5000 гривень.

"Порядок фінансування цієї тисячі вже прийняв уряд. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання (парламенту, - ред.) і депутати приймуть зміни до державного бюджету. Для нас це найголовніше. Це буде і підстава виплатити і буде джерело фінансування... Ми відразу виплатимо ці кошти людям. Ми казали, що це буде в квітні. Ми не відмовляємось. Я впевнена, що на наступному тижні ми спільно з депутатами вже відзвітуємо спільно, що таке рішення буде реалізовано", - заявила Лазебна.

Вона також наголосила, що цього місяця виплата пенсій відбулася вчасно.

"Ви знаєте, що ще 1 квітня уряд прийняв рішення, яким анонсував три головні заходи з підвищення пенсійного рівня. Перше відбулось 7-го квітня. Усі пенсіонери від 80-ти років вже отримали свої 500 гривень. Ми зараз контролюємо кожну виплату. Фінансування пенсій в цьому місяці почалося вчасно - 2 квітня Пенсійний фонд забезпечив повне фінансування пенсійних виплат", - додала Лазебна.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.