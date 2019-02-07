У Мінсоцполітики закликали роботодавців підвищувати заробітну плату

Роботодавці ризикують втратити висококваліфікованих працівників

Работодатели, которые не хотят платить своим работникам конкурентный на международном рынке труда уровень заработной платы, рискуют потерять свой бизнес. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кабмина.

По его словам, работодатели, руководители компаний должны понять, что в Украине сейчас существует конкуренция за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины.

"Если работодатели не будут увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда будут терять трудовой потенциал, а через два-три года будут вынуждены прекратить свой бизнес, потому что не смогут найти квалифицированного работника, который захочет по неконкурентной на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - заявил Розенко.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2018 года составила 10573 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 20,5%.

В госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.