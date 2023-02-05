Минсоцполитики объяснило, в каких случаях невозможно получить субсидию

В Министерстве социальной политики напомнили, кто не имеет право на получение субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Субсидию не назначают, когда:

С 1 декабря 2022 года в Украине изменились правила оформления субсидий. Минсоцполитики Украины напомнило, в каких случаях получить субсидию невозможно.

Недавно РБК-Украина сообщало, как оформити субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны.

Кроме того, мы писали, кто имеет право на жилищные субсидии: пояснения Минсоцполитики.

Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.

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