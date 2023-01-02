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Кто имеет право на жилищные субсидии: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Понедельник 02 января 2023 10:06
Кто имеет право на жилищные субсидии: разъяснение Минсоцполитики Фото: субсидии могут получать люди с низкими доходами  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

  • - рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • - среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • - доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 1 января 2022 года составляет 2393 гривен);
  • - полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.

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субсидії Министерство социальной политики
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