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В Минсоцполитики пояснили задержку выплат украинцам

Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время войны приоритетными в Украине военные расходы. Социальные выплаты на втором месте, потому могут быть задержки.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию Mind.

"Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные", - сказала она.

В то же время министр подчеркнула, что социальные расходы "точно покроют, потому что эти деньги предусмотрены бюджетом".

"Однако несистемность поступления средств может сформировать некоторые задержки. До сих пор мы почти избегали этого - лишь иногда случались единичные случаи, когда задерживались плановые платежи на несколько дней", - сказала Жолнович.

Напомним, в июне Минреинтеграции заявили, что на горячую линию министерства участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня .

После этого в Минсоцполитики сообщили, что все, кто не получил деньги в первом выплатном периоде (15 июня), получат их до конца месяца. В итоге министерство в полном объеме профинансировало выплаты компенсации на проживание в начале июля.

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Министерство социальной политики