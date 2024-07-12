В Минсоцполитики пояснили задержку выплат украинцам

"Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные", - сказала она.

В то же время министр подчеркнула, что социальные расходы "точно покроют, потому что эти деньги предусмотрены бюджетом".

"Однако несистемность поступления средств может сформировать некоторые задержки. До сих пор мы почти избегали этого - лишь иногда случались единичные случаи, когда задерживались плановые платежи на несколько дней", - сказала Жолнович.