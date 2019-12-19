В Мінсоцполітики планують "зменшити до нуля" кількість дітей в інтернатах

В Міністерстві соціальної політики України заявили, що кількість дітей, які перебувають в інтернатах, повинна "зменшитися до нуля". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Зазначається, що кожного року держава виділяє близько 12 млрд гривень на утримання дітей в інтернатних закладах.

На одну дитину в місяць припадає близько 10 тис. гривень, проте лише 15% коштів, що держава виділяє на виховання дитини в інтернаті, ідуть на потреби дитини (їжа, одяг), а 85 % цих коштів - це зарплата персоналу та комунальні видатки.

”Діти повинні виховуватись в родинах чи формах виховання близьких до сімейних. Ми повинні відходити від моделі, яка існує на сьогодні. Лише дієва політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети - зменшити або звести до нуля кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах”, - заявивли в Мінсоцполітики.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей". Документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім'ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, Кабмін запропонував Верховній раді посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням.