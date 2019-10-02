Інспектори мають право перевіряти умови життя отримувачів субсидій, - Мінсоцполітики

Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обстеження матеріально-побутових умов може буди здійснено у виключних випадках

До функцій соціальної інспекції в України входить контроль правильності надання, зокрема, житлових субсидій та використання коштів державного бюджету, спрямованих на ці цілі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили в прес-службі, соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливають на право та розмір житлової субсидії. Перевірка здійснюється шляхом звірки даних з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо.

"Також у виключних випадках може бути здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно із змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.