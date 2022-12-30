В Минсоцполитики назвали сумму потерь сельского хозяйства от войны

Высоцкий подчеркнул, что ряд инициатив, реализованных на правительственном и международном уровнях, позволили поддержать агросектор и внести значительный вклад в международную и продовольственную безопасность Украины.

"В рамках программы льготных кредитов аграриям было выдано около 90 млрд гривен кредитного финансирования. Доступность этих финансов существенно поддержала и помогла сельхозпроизводителям. Также мы постоянно держим фокус на малых производителей - для них действовал ряд программ. В частности, была запущена программа выделения субсидий на 1 га сельхозугодий и специальная бюджетная дотация по содержанию коров на сумму более 1,6 млрд гривен", - сказал чиновник.

Значительной была в 2022 году и поддержка международных партнеров. Благодаря сотрудничеству с FAO было бесплатно распределено более 30 тыс. рукавов для временного хранения зерна. Речь идет о дополнительном хранении более 5 млн тонн агропродукции, а также необходимом техническом оборудовании для наполнения этих рукавов и их разгрузке. Для успешной посевной кампании малым производителям были выделены семена кукурузы и овощных культур.

"Благодаря работе ВСУ уже удалось освободить значительную территорию Украины, в том числе площади с/х угодий. По этим землям первоочередной задачей является их быстрое разминирование и подготовка к весенне-полевым работам. Кроме того, уже выделено 200 млн гривен на восстановление системы орошения на контролируемой территории, что позволит увеличить урожайность", - добавил Высоцкий.

По его словам, в следующем году будет продолжена и потенциально расширена грантовая программа по поддержке аграриев.