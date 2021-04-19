У Мінсоцполітики назвали суму покупки, за яку позбавлятимуть субсидії

"На сьогодні встановлено чітке правило, якщо здійснено дороговартісну покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидія призначатися не буде", - сказав він.

Крім того, вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.

За розрахунками Мінсоцполітики, нові правила призведуть до скорочення кількості субсидіантів "на декілька відсотків".

Як нагадав Музиченко, субсидії - "це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче оплачувати комунальні послуги".

Як зазначив чиновник, зараз проводиться серйозна робота щодо підтвердження права на субсидії, в тому числі верифікація.