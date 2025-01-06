В Минсоцполитики назвали количество украинцев со сверхвысокими пенсиями

Как отметили в пресс-службе, ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты:

к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 гривен), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 гривень) и не превышающей 13 прожиточных минимумов (30 693 гривень) - 0,4

к части пенсии, превышающей 13 прожиточных минимумов (30 693 гривень) и не превышающей 17 прожиточных минимумов (40 137 гривень) - 0,3

к части пенсии, превышающей 17 прожиточных минимумов (40 137 гривен), и не превышающей 21 прожиточный минимум (49 581 гривен) - 0,2

к части пенсии, превышающей 21 прожиточный минимум (49 581 гривен) - 0,1.

Решение правительства

Напомним, Кабинет министров установил на 2025 год коэффициенты для размера пенсий свыше 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.

Соответствующая норма об установлении коэффициентов для пенсионеров содержится в статье 46 закона о государственном бюджете на 2025 год, по которой правительство должно установить их размер.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2024 года количество людей, которым назначена пенсия более 23 610 гривен, составляет 24,6 тысяч. Ежемесячно на их выплату уходит 9,9 млрд гривен, при том что в целом на пенсионные выплаты тратят чуть более 60 млрд гривен.