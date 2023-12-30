В Минсоцполитики напомнили, как украинцам бесплатно получить протез

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Facebook .

В ведомстве напомнили, что протезирование в Украине бесплатное. Для этого не надо собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается.

В Минсоцполитики отметили, что для протезирования:

не нужно ждать установления инвалидности;

документы можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью (по ссылке) или непосредственно в Центре предоставления административных услуг или в органе социальной защиты населения;

При этом государство бесплатно покрывает и обслуживание, а также ремонт протеза.

Кто имеет право на бесплатное протезирование:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

участники боевых действий;

пострадавшие мирные граждане, которые в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях проживали непосредственно в районах проведения военных действий при условии, если такими лицами не совершено уголовных правонарушений;

пожилые люди;

женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез;

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Напомним, ранее РБК-Украина в материале писало о том, как должны возвращать военных в гражданскую жизнь и почему в Украине сложно найти хороших реабилитологов.