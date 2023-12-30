В Минсоцполитики напомнили, как украинцам бесплатно получить протез
Часть украинцев имеет право бесплатно получить протез. Для этого необходимо подать документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Facebook.
В ведомстве напомнили, что протезирование в Украине бесплатное. Для этого не надо собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается.
В Минсоцполитики отметили, что для протезирования:
- не нужно ждать установления инвалидности;
- документы можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью (по ссылке) или непосредственно в Центре предоставления административных услуг или в органе социальной защиты населения;
При этом государство бесплатно покрывает и обслуживание, а также ремонт протеза.
Кто имеет право на бесплатное протезирование:
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- участники боевых действий;
- пострадавшие мирные граждане, которые в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях проживали непосредственно в районах проведения военных действий при условии, если такими лицами не совершено уголовных правонарушений;
- пожилые люди;
- женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез;
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".
Напомним, ранее РБК-Украина в материале писало о том, как должны возвращать военных в гражданскую жизнь и почему в Украине сложно найти хороших реабилитологов.
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