Мінсоцполітики: понад мільйон внутрішніх переселенців отримали 5,8 млрд гривень фіндопомоги

"Станом на 11 травня вже понад один мільйон внутрішніх переселенців отримали більш як 5,8 млрд гривень фінансової допомоги", - зазначила міністр.

Лазебна розповіла, що ВПО за новим місцем перебування можуть розраховувати на всі 35 видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством. Сюди входить допомога на проживання громадянам, які покинули свої домівки через активні бойові дії, виїхали з окупованих територій, а також чиє житло було зруйновано.

"Вона надається в розмірі 3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей, і 2 000 гривень - для всіх інших осіб", - уточнила чиновник.

Вона звернула увагу, що отримана допомога на проживання не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства при призначенні інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

"Через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб. Ми розширили канали для реєстрації: підключили громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через "Дію". Ці заходи зменшили черги", - розповіла глава Мінсоцполітики.

Лазебна уточнила, що міністерство продовжує нараховувати та фінансувати в повному обсязі соцдопомогу, пільги та субсидії в повному обсязі громадянам, які опинилися в тимчасовій окупації.

Так, міністерство проводить нарахування і виплати людям з цих регіонів централізовано, перераховує кошти в Ощадбанк, який став операційним центром, а він вже направляє самим громадянам.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, на сьогодні 2,8 млн людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи після введення воєнного стану.