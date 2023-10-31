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В Минсоцполитики хотят заменить соцвыплаты людям с инвалидностью: о чем идет речь

Фото: в Минсоцполитики хотят заменить соцвыплаты людям с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине хотят сменить приоритеты в поддержке людей с инвалидностью. В частности, предоставить им больше экономической самостоятельности вместо обычных соцвыплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович в эфире "Укринформ: Вечерний стрим".

По словам Жолнович, из-за войны количество людей с инвалидностью будет стремительно расти. Поэтому государство должно изменять направление своей помощи таким людям.

"Надо поднимать вопрос: все ли виды социальной поддержки мы должны сохранять на прежнем уровне? Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы обеспечили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ей работу, которая приносит 10-20 тысяч гривен, есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать в трудовых правах?" - отметила министр.

По ее мнению, лучше потратить средства на то, чтобы помочь человеку с сопровождением на рабочем месте, которое необходимо обустроить с учетом всех нужд человека с инвалидностью.

"Считаю, лучше вместо мизерной выплаты предоставить человеку качественную социальную услугу и обеспечить ее экономическую самостоятельность. Это гораздо эффективнее", - подчеркнула Жолнович.

Она также добавила, что из-за войны средний возраст человека с инвалидностью в Украине снижается.

Пенсия по инвалидности военным

Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

  • в период прохождения службы;
  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

 

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