В Минсоцполитики хотят заменить соцвыплаты людям с инвалидностью: о чем идет речь

В Украине хотят сменить приоритеты в поддержке людей с инвалидностью. В частности, предоставить им больше экономической самостоятельности вместо обычных соцвыплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович в эфире "Укринформ: Вечерний стрим".
По словам Жолнович, из-за войны количество людей с инвалидностью будет стремительно расти. Поэтому государство должно изменять направление своей помощи таким людям.
"Надо поднимать вопрос: все ли виды социальной поддержки мы должны сохранять на прежнем уровне? Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы обеспечили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ей работу, которая приносит 10-20 тысяч гривен, есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать в трудовых правах?" - отметила министр.
По ее мнению, лучше потратить средства на то, чтобы помочь человеку с сопровождением на рабочем месте, которое необходимо обустроить с учетом всех нужд человека с инвалидностью.
"Считаю, лучше вместо мизерной выплаты предоставить человеку качественную социальную услугу и обеспечить ее экономическую самостоятельность. Это гораздо эффективнее", - подчеркнула Жолнович.
Она также добавила, что из-за войны средний возраст человека с инвалидностью в Украине снижается.
Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
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