Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету, - Тимошенко

"Наша команда уважно проаналізувала ситуацію, і вся ця ескалація на кордонах пов’язана не з тим, щоб розпочати повномасштабну війну проти України, хоча цей ризик завжди буде залишатися, але для того, щоб примусити Україну до виконання Мінських угод. І зараз треба розібратися, хто заштовхав Україну в цей глухий кут і який з нього є вихід", - наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.

"Я хочу закликати вас вийти з цієї пастки і звертаюся до всіх фракцій, до всіх депутатів. Ми маємо висловити свою консолідовану позицію та раз і назавжди пояснити людям і нашим стратегічним партнерам, в чому криється загроза Мінських угод і в якому варіанті вони ніколи не можуть бути прийнятні, якщо ми хочемо зберегти Україну як незалежну суверенну державу", - зауважила політик.

Водночас Юлія Тимошенко закликала не здавати національні інтереси України та актуалізувати надані Будапештським меморандумом гарантії.

"Наш шлях - виконання Будапештського меморандуму. І те, що в свій час "українські патріоти" цей документ заштовхати під килим, і подарували країні "мінські договорняки", так майте совість повернутися до правильних форматів, тоді агресія і шантаж припиняться", - додала лідер "Батьківщини".

А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об’єднанням усіх небайдужих політичних сил.

"Уряд національної єдності - це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!" - закликала Юлія Тимошенко.