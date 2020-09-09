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У Мінську затримали опозиціонера

Автор: Анастасия Рокитна

Вранці в середу, 9 вересня, в Білорусі затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака. Раніше з ним зник зв'язок.

Про це повідомляє "Белсат".

Перед офісом стояв мікроавтобус без номерних знаків. За даними ЗМІ, такі зазвичай використовують силовики. Знака посадили в машину і відвезли.

При цьому в МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена президії КС.

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Прес-секретар виборчого штабу Віктора Бабарика Гліб Германчук раніше повідомив, що останнім повідомленням від Знака було: "маски".

"У Максима повинно було бути інтерв'ю, він не зайшов у зум, я йому зателефонував, він вимовив фразу "схоже, хтось до нас прийшов", відключився, і написав слово "маски". Зараз він недоступний", - сказав Германчук.

Нагадаємо, двох білоруських опозиціонерів вивезли з території Білорусі.

Крім того, вчора стало відомо про затримання на кордоні з Україною опозиціонерки Марії Колеснікової.

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