У Мінську затримали координатора штабу Бабарика

У Білорусі тривають протести. У п'ятницю ввечері був затриманий у Мінську член координаційної ради, координатор штабу екс-кандидата в президенти Віктора Бабарика Віталій Кривко.

Про це повідомляє Tut.by.

Наголошується, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепила попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися. В цей час під'їхав мікроавтобус, люди, що вийшли з нього. забрали активіста.

Крім того, користувачам у Білорусі обмежили доступ до ще двох інформаційних ресурсів. Не відкриваються сайти недержавного видання "Наша Ніва" і naviny.by. Труднощі виникли для користувачів трьох найбільших операторів зв'язку.

При спробі зайти на ці ресурси з'являється повідомлення: "Доступ обмежений на підставі рішення міністерства інформації Республіки Білорусь".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, у четвер у країні затримали 114 учасників протестів, їм інкримінують участь у несанкціонованих акціях.

При цьому, за даними правозахисників, в ході протестів 27 серпня було затримано понад 200 осіб, з них 50 журналістів.