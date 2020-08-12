У Мінську поновилися зіткнення, силовики застосували зброю

У столиці Білорусі Мінську поновилися сутички між силовиками і демонстрантами. В одному з мікрорайонів силовики застосували зброю.

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері в мікрорайоні Грушівка. На оприлюдненому відео видно, як два мікроавтобуси і поліцейський автомобіль під'їжджає до будинку, на даху якого знаходиться один з демонстрантів. Під час того, як силовики біжать до будівлі, чоловік з даху кинув і потрапив в голову правоохоронцю пакет з водою. Після цього один з омонівців застосував зброю.

Про потерпілих поки невідомо.

Ще на одному оприлюдненому відео з Мінська видно, як два співробітника ДАІ намагаються провести силове затримання людини. У цей момент в один з міліцейських автомобілів, який знаходився на околиці дороги, врізався цивільний позашляховик. Після цього людина в балаклаві спробував вибити вікно позашляховика, після чого автомобіль спробував втекти. У той же час міліцейський автомобіль намагався протаранити позашляховик, однак врізався в інший автомобіль, який проїжджав по дорозі.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести в 25 населених пунктах.

При цьому у Бресті силовики відкривали вогонь на поразку, одна людина отримала поранення.

Також РБК-Україна писало, що