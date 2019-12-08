У Мінську поновилися протести проти інтеграції з РФ

У Мінську учасники акції проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії, висунулися до російського посольства. Про це повідомляє портал Tut.by.

Повідомляється, що акція триває вже другий день поспіль. Близько 12:00 за місцевим часом (11:00 за київським) на Жовтневій площі в центрі Мінська зібралися від 200 до 300 осіб.

Люди тримають в руках біло-червоно-білі прапори і скандують гасла "Хай живе Білорусь" і "Незалежність". До 13:00 (12:00 за Києвом) кількість учасників зросла до 500, вони прийняли резолюцію проти глибокої інтеграції з РФ. Близько посольства Росії знаходяться автозаки і представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, в суботу, 7 грудня, сотні жителів Мінська вийшли на акцію протесту на тлі візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію, де він повинен зустрітися з Володимиром Путіним. Участь в декількох акціях протесту брали понад 700 осіб. Організатори однієї з акцій закликали білорусів вишикуватися в "живий ланцюг" уздовж проспекту Незалежності від Головпоштамту до Белгосцірка.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко в ці вихідні підпише з російським лідером Володимиром Путіним договір про інтеграцію і створення Союзної держави. Зазначалося, що швидше за все угода буде підписана на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.