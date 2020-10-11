ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мінську знову проблеми з мобільним інтернетом

Автор: РБК-Україна

В Мінськ перед початком акції протесту почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв'язок. Мобільний оператор обмежив пропускну здатність мережі.

Про це повідомив мобільний оператор "А1" на сторінці в Twitter.

За словами оператора, робота інтернету була обмежена на вимогу уповноважених державних органів.

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 11 жовтня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Зазначимо, блокування мобільного інтернету під час акцій протесту в Мінську це вже звичайна практика білоруської влади. В основному проблеми з доступом до мережі інтернет спостерігаються в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську повинна пройти акція "Марш гордості". Його початок заплановано на 14:00.

Перед початком протестів у Мінську почалися затримання. Кількох журналістів відвезли в Жовтневий РУВС "для перевірки документів". Також були затримані ще кілька мирних жителів.

Крім того, в Мінськ з ранку почали стягувати військову техніку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьМинскпротестінтернет