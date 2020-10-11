У Мінську знову проблеми з мобільним інтернетом

В Мінськ перед початком акції протесту почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв'язок. Мобільний оператор обмежив пропускну здатність мережі.

Про це повідомив мобільний оператор "А1" на сторінці в Twitter.

За словами оператора, робота інтернету була обмежена на вимогу уповноважених державних органів.

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 11 жовтня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, блокування мобільного інтернету під час акцій протесту в Мінську це вже звичайна практика білоруської влади. В основному проблеми з доступом до мережі інтернет спостерігаються в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську повинна пройти акція "Марш гордості". Його початок заплановано на 14:00.

Перед початком протестів у Мінську почалися затримання. Кількох журналістів відвезли в Жовтневий РУВС "для перевірки документів". Також були затримані ще кілька мирних жителів.

Крім того, в Мінськ з ранку почали стягувати військову техніку.