У МВС Білорусі заявили про затримання виробників "коктейлю Молотова"

Затримано двох молодих людей
У МВС Білорусі заявили, що в Мінську співробітники ОМОНу затримали виробників "коктейлю Молотова". Двох людей затримали, коли вони наповнювали пляшки запальною сумішшю.
Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.
Відзначається, що при огляді в пакетах молодих людей (18 і 19 років) виявлені 10-літрова каністра з бензином і пляшка рослинної олії.
"Затримані розповіли, що на одному з телеграм-каналів побачили рецепт "коктейлю Молотова" і вирішили його виготовити, щоб використовувати на масових заходах проти співробітників правоохоронних органів", - стверджують в МВС Білорусі.
Вирішується питання про визнання їх підозрюваними у кримінальній справі, порушеній за фактом масових заворушень.
Раніше уряд в Білорусі заборонив продаж піротехніки на тлі протестів.
РБК-Україна писало, що з 10 по 11 серпня в Білорусі правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.