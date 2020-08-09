У Мінську силовики застосували світлошумові гранати

На проспекті Переможців в Мінську почалися жорсткі затримання. Силовики вистрибують з автозаків і розганяють людей.

Про це повідомляє портал TUT.by.

Очевидці кажуть, що в районі проспекту Переможців в Мінську використовують світлошумові гранати.

Люди кричать: "Іди!", "Наш дім - Білорусь!". Гул стоїть по всьому проспекту.

Як повідомляє Onliner, біля Стели силовики готуються до масового розгону. Сюди прибув ОМОН, екіпірований шоломами, жилетами та іншими спецзасобами. Демонстранти також прибувають і тримаються в ланцюзі.

Нагадаємо, в'їзди в довколишні двори у площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці в гучномовці закликали городян не накопичуватися на площі Леніна.

У неділю 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Ця виборча кампанія ознаменувалася хвилею народних мітингів і арештів опонентів чинного глави держави.

Згідно з даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.