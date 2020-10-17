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У Мінську сьогодні затримали журналістів, їх відвезли в СІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішніх акцій протесту в Мінську силовики затримали трьох журналістів Onliner, TUT.by та "БелаПАН". Журналістів відвезли у слідчий ізолятор на Окрестіна.

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Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Спочатку у міліції Мінська стверджували, що журналістів ніхто не затримував, а лише привезли у відділок для перевірки документів. Через деякий час стало відомо, що проти них почали адміністративний процес.

Після 18:00 адвокат одного із затриманих розповів, що на двох журналістів склали адмінпротоколи за двома статтями: порушення порядку проведення акцій та непокора законній вимозі посадової особи.

Всіх трьох затриманих журналістів після 18:20 вивезли з відділку міліції. Речниця білоруського Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова заявляла, що, найімовірніше, журналістів відвезуть на Окрестіна, де вони чекатимуть засідання суду.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську протестували студенти. Під час студентської акції протесту силовики затримали щонайменше 10 осіб. Тоді ж стало відомо і про затримання журналістів.

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