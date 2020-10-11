У Мінську проти демонстрантів застосували газ і світлошумові гранати

Фото: протести в Мінську (tut.by)

У Мінську співробітники правоохоронних органів застосували газ з балончиків проти демонстрантів. При цьому біля стели "Мінськ - місто-герой" вибухнула світлошумову гранату.

Про це повідомляє Tut.by.

Однак у міліції стверджують, що перцевий газ не був використаний проти демонстрантів.

Крім того, у місті почалися масові затримання. За попередньою інформацією, вже затримано щонайменше 50 демонстрантів.

Мінськ. Невідомі у балаклаві, спортивних костюмах (з палицями) і ОМОН б'ють демонстрантів. В тому числі, лежачих. деякі демонстранти намагаються давати відсіч. pic.twitter.com/Tc8PjH3xJs — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Мінськ. До стели сходиться все більше людей, незважаючи на жорсткі затримання на Переможців, біля Палацу спорту. pic.twitter.com/17K3i3fEoD — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Нагадаємо, сьогодні в Мінську повинна пройти акція "Марш гордості". Його початок заплановано на 14:00.

Перед початком протестів у Мінську почалися затримання. Кількох журналістів відвезли в Жовтневий РУВС "для перевірки документів". Також були затримані ще кілька мирних жителів.

Крім того, в Мінськ з ранку почали стягувати військову техніку.

Додамо, що в Мінську на вимогу влади знову обмежили роботу мобільного інтернету.