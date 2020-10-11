В Минске против демонстрантов применили газ и светошумовые гранаты

В Минске сотрудники правоохранительных органов применили газ из баллончиков против демонстрантов. При этом у стелы "Минск - город-герой" взорвалась светошумовая граната.
Об этом сообщает Tut.by.
Однако в милиции утверждают, что перцовый газ не был использован против демонстрантов.
Кроме того, в городе начались массовые задержания. По предварительной информации, уже задержано по меньшей мере 50 демонстрантов.
Минск. Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор. pic.twitter.com/Tc8PjH3xJs— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Минск. К стеле сходится все больше людей, несмотря на жесткие задержания на Победителей, у Дворца спорта. pic.twitter.com/17K3i3fEoD— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Напомним, сегодня в Минске должна пройти акция "Марш гордости". Ее начало запланировано на 14:00.
Перед началом протестов в Минске начались задержания. Нескольких журналистов увезли в Октябрьский РУВД "для проверки документов". Также были задержаны еще несколько мирных жителей.
Кроме того, в Минск с утра начали стягивать военную технику.
Добавим, что в Минске по требованию властей снова ограничили работу мобильного интернета.