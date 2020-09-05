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У Мінську проходить акція протесту студентів, є затримані

Автор: РБК-Україна

У столиці Білорусі Мінську студенти вийшли на акцію, щоб підтримати затриманих 4 вересня студентом Мінського державного лінгвістичного університету. Правоохоронці сьогодні на вулиці Карла Маркса затримали понад 10 демонстрантів.

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Про це повідомляє Onliner.

Сьогодні зібралася група студентів Білоруського національного технічного університету. Молоді люди планували вишикуватися в ланцюг у бік площі Якуба Коласа. Акція не встигла початися, як біля тротуару зупинилися два мікроавтобуси, люди в цивільному затримали двох молодиків.

Після цього правоохоронці почали затримувати демонстрантів на Карла Маркса.

Нагадаємо, за даними МВС Білорусі, вчора по всій території країни затримали 41 людини.

Крім того, 4 вересня в Мінську затримали щонайменше п'ять студентів.

Додамо, що на протестах в Білорусі 3 вересня затримали 26 учасників акцій. Всього, за даними місцевого МВС, в країні пройшло 30 акцій в 9 містах. За версією правоохоронців, в акції брали участь близько 850 людей, найбільше акцій пройшло у Мінську.

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