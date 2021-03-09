У Мінську відреагували на невизнання сина Лукашенка головою олімпійського комітету

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав главою Білоруського олімпійського комітету сина Олександра Лукашенка Віктора. У Мінську на це різко відреагували.

Про це йдеться в заяві НОК Білорусі ,

Як повідомляється в НОК Білорусі вважають "необґрунтованим" рішення Міжнародного олімпійського комітету про невизнання обрання президентом НОК Віктора Лукашенка.

"Переконані, що дане рішення носить суто політичний характер, тим самим порушуючи принцип "спорт поза політикою". Дії Міжнародного олімпійського комітету не мають під собою доказової бази, засновані на суб'єктивізмі і політиці "подвійних стандартів", завдаючи тим самим шкоду репутації олімпійського руху на міжнародній спортивній арені", - йдеться в повідомленні.

При цьому в тексті зазначено, що Національний олімпійський комітет з повагою ставиться до будь-яких рішень Міжнародного олімпійського комітету.