У Мінську почалося засідання контактної групи

У Мінську розпочалася зустріч тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, близько 13:00 в Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи. Інших деталей Оліфер не повідомила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у політичній підгрупі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк. Зазначимо, дана підгрупа продовжує обговорення так званої "формули Штайнмайєра", можливу амністію і проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

13 серпня президент Володимир Зеленський відсторонив Безсмертного від виконання обов'язків у контактній групі. В Офісі президента пояснили цей крок формуванням більш ефективної команди, яка зможе захищати позицію України на переговорах у Мінську.

Зазначимо, за результатами останніх консультацій у форматі контактної групи ОБСЄ констатувала зрив термінів ремонту моста в Станиці Луганській. Зокрема, "ЛНР" зірвала ремонт тим, що не завершила демонтаж своїх фортифікаційних споруд.