У Мінську почалися нові затримання студентів

У столиці Білорусі Мінську почалися нові затримання студентів. За попередніми даними, затримано не менше п'яти студентів Мінського державного лінгвістичного університету.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Повідомляється, що студенти в холі університету співали пісні, на момент прибуття ОМОНу вони співали "Марсельєзу" англійською мовою.

За попередніми даними, затримані не менше п'яти студентів. Правозахисники підтвердили затримання двох студентів - Микити Адацького і Прохора Новицького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах в Білорусі 3 вересня затримали 26 учасників акцій. Всього, за даними місцевого МВС, в країні пройшло 30 акцій в 9 містах. За версією правоохоронців, в акціях брали участь близько 850 людей, більше всього протестів було у Мінську.

Сьогодні стало відомо, що в Білорусі стався збій інтернету мобільного оператора А1. Абоненти скаржаться, що на екранах смартфонів відображається значок 4G або 4G+, але завантаження сторінки не відбувається. Не виходить відкрити сайти або месенджери. Відзначимо, в серпні на початку протестів проти режиму президента Олександра Лукашенка країна взагалі практично протягом трьох днів була без інтернету.