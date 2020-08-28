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У Мінську почалися нові затримання

Мінськ, П'ятниця 28 серпня 2020 20:28
У Мінську почалися нові затримання
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі почалися нові затримання демонстрантів в центрі Мінська. Повідомляється про затримання як мінімум одного чоловіка, а також двох журналістів.

Про це повідомляє Tut.by.

За інформацією видання, в 19:00 близько 60 демонстрантів почали шикуватися в ланцюг солідарності на площі Незалежності в Мінську. До них одразу ж підійшли міліціонери і попросили розійтися, погрожуючи адміністративною відповідальністю.

Близько 19:30 на площі з'явилися співробітники ОМОНу, які взяли жінок в оточення. Чоловіків спробували затримати. Одного демонстранта посадили в міліцейський автомобіль і відвезли. Також видання зазначає, що поблизу готелю "Мінськ" затримали двох журналістів.

При цьому взяті в оточення демонстранти танцюють і співають пісні.

Повідомляється, що поблизу Червоного костелу в центрі Мінська знаходиться близько 20 мікроавтобусів без номерних знаків. Також в центральну частину міста виїхали 7 автозаків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, за вчора в країні затримали 114 учасників протестів, їм інкримінують участь у несанкціонованих акціях.

При цьому, за даними правозахисників, в ході протестів 27 серпня були затримано більше 200 осіб, з них 50 журналістів.

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