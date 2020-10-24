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У Мінську почали виходити на "жіночий" марш, в центр стягують автозаки

Мінськ, Субота 24 жовтня 2020 15:04
У Мінську почали виходити на "жіночий" марш, в центр стягують автозаки
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Мінську в суботу, 24 жовтня, люди почали виходити на "жіночий" марш. У центр білоруської столиці стягують автозаки.

Про це повідомляє Tut.by.

Співробітники міліції перекрили виходи з підземного переходу до вічного вогню на площі Перемоги в Мінську. При цьому поблизу стадіону "Динамо" помічені автозаки. Також спецтехніка помічена поблизу будинку культури профспілок.

У той же час посольство США в Білорусі закликало американців запастися триденним запасом води, продуктів, ліків і готівки, а також уникати місць масових акцій.

Раніше РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила дедлайн до 25 жовтня, коли правоохоронці можуть перейти на сторону народу.

До цього Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку до 25 жовтня, щоб він виконав ряд вимог опозиції. Однією з умов Тіхановська назвала оголошення про відхід Лукашенко.

Також повідомлялося, що в Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня. За словами самого Лукашенка, це могло призвести до транспортного колапсу в столиці.

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