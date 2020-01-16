У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу

У Мінську сьогодні, 16 січня, проходить перша в 2020 зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Повідомляється, що в Мінську розпочалася зустріч підгруп Контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Очікується, що сторони обговорять підготовку наступного етапу обміну полоненими, а також розведення сил і засобів на нових ділянках.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

Зазначимо, раніше ОБСЄ зафіксувала зниження кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі. У Донецькій області найбільш гарячою точкою залишається район на південний схід, південь і південний захід від Світлодарська, а в Луганській - район на захід від населеного пункту Сентянівка.